The Weeknd anuncia show no Brasil; saiba detalhes

The Weeknd - Foto: Kevin Winter/Getty Images for iHeartMedia/AFP

The Weeknd anunciou nesta quarta-feira, 17, um show em São Paulo (SP), marcado para o dia 7 de setembro.

A apresentação vai acontecer no estádio Morumbis e as pré-vendas começam na segunda, 22.

Já a venda geral começa no próximo dia 25. Os preços dos ingressos ficam entre R$ 245, no caso de meia-entrada da arquibancada, e R$ 800 para quem desejar a inteira da cadeira inferior do estádio.

VEJA TAMBÉM:

>>>Torcida do Botafogo enforca bonecos de dirigentes de Palmeiras e CBF

>>>Flávio Bolsonaro compara atentado de Donald Trump com o do pai

>>>Transalvador faz bloqueio na BR-324; confira rota alternativa

O cantor esteve em solo brasileiro em outubro de 2023 para duas apresentações, que também foram realizadas em São Paulo (SP).