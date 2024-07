Flávio Bolsonaro compara atentado de Donald Trump com o do pai

Flávio Bolsonaro - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (17), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) prestou solidariedade a Donald Trump, ex-presidente e candidato à presidência dos Estados Unidos, vítima de um atentado no último sábado (12). Flávio comparou o caso ao ocorrido com seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2018.

"Eu sei exatamente o que é ver ali o seu pai defendendo as bandeiras em que acredita que são as melhores para o seu país e vir alguém contaminado de ódio tentar tirar a vida de uma outra pessoa por discordância política", declarou.

Flávio Bolsonaro diz crer que o atentado contra Trump, assim como o atentado sofrido por Bolsonaro, foi executado por militantes da extrema-esquerda. Segundo ele, ala política responsável por promover a violência e disseminar discursos de ódio.

O senador criticou também a “grande mídia” argumentando que a imprensa “potencializa esses discursos”. O parlamentar alegou que a extrema-esquerda rotula seus adversários políticos e promove um ambiente de intolerância contra líderes conservadores de direita.

"Foi assim o tempo inteiro com o Jair Bolsonaro: fascista, nazista, acusando alguém que é a favor de menos Estado, acusando alguém que é a favor do cidadão de bem se armar para, inclusive, resistir, se preciso for, a um governo ditatorial. É o contrário de nazista e fascista", defendeu.