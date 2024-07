Secretário revela novidades do 'Minha Casa, Minha Vida: Bahia'

Afonso Florence dá detalhes do projeto Minha Casa, Minha Vida: Bahia - Foto: Rafaela Araújo | AG. A TARDE

O secretário estadual da Casa Civil, Afonso Florence (PT), adiantou, nesta quarta-feira, 17, em conversa com o Portal A TARDE, que o 'Minha Casa, Minha Vida: Bahia', iniciativa do governo do Estado para o programa habitacional que já existe no âmbito nacional, já está em fase final de elaboração.

>> Veja todos os detalhes da obra do VLT do Subúrbio

O programa, que está sendo feito pela Casa Civil e pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), prevê opções de linha de crédito e uma parceria com o governo federal. Ainda nesta quarta, Afonso e Jusmari Olveira (PSD), titular da Sedur, tiveram uma reunião com o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

"Estamos concluindo o desenho, a coordenação é da Sedur, que tem Superintendência de Habitação, estamos concluindo orçamento, uma série de detalhes. Vamos mostrar ao governador esses processos de finalização do programa para ele decidir alguns pontos e fazer o lançamento do programa", iniciou o secretário.

"É o Minha Casa, Minha Vida do governo federal com algumas linhas específicas do governo do Estado. São as linhas do governo federal, com o governo da Bahia incrementando recursos, dando agilidade na contratação, e também algumas linhas do governo do Estado com dotação orçamentária somente do governo do Estado. O governo da Bahia, no primeiro mandato de Jaques Wagner, lançou o 'Casa da Gente'. O presidente Lula, o ex-presidente da Caixa, Jorge Hereda, com a então ministra Dilma, formulamos o Minha Casa, Minha Vida. O Casa da Gente antecedeu. Agora, o presidente Lula eleito, junto com o governador Jerônimo, retomou essa parceria. Nós vamos fazer o maior programa habitacional da história do Brasil em um estado da federação", explicou Afonso.

Segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE, o governo do Estado tem como objetivo fazer do Centro Histórico de Salvador um dos primeiros lugares agraciados com o projeto.