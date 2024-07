Veja todos os detalhes da obra do VLT do Subúrbio

- Foto: Edson Rodrigues | Secopa-MT

O Veículo Leve de Transporte (VLT) que conectará Salvador à Região Metropolitana foi tema de audiência promovida pelo deputado estadual Robinson Almeida (PT), nesta quarta-feira, 17, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), com a presença da população dos secretários estaduais de Desenvolvimento Urbano, Jusmari Oliveira, e da Casa Civil, Afonso Florence.

| Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

>> Jerônimo Rodrigues assina acordo de compra dos trens do VLT

>> VLT de Salvador: Licenças estão liberadas e ordem de serviço assinada

| Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

"É uma obra que vai transformar a Região Metropolitana de Salvador, muito mais que o metrô. É a cereja do bolo [...] É uma obra linda, com uma visão além da mobilidade eficiente [...] Prevê intervenções urbanísticas em diversos pontos, recupera a ponte São João, uma série de obras. Não é um trem que vai transportar pessoas, mas é uma obra que transforma por onde ela passa", garantiu Jusmari.

É uma obra linda, com uma visão além da mobilidade eficiente Jusmari Oliveira, secretária estadual de Desenvolvimento Urbano

O trecho 1 do VLT, que fará o mesmo trajeto do antigo trem do Subúrbio, terá 16,66 km de extensão e contará com 17 paradas. Junto com a obra do primeiro lote, estão previstas a revitalização da Ponte São João e a recuperação dos túneis de Periperi, além da implantação de um sistema de energia, com a construção de subestações. Ao todo, o primeiro trecho custará R$ 1.418.231.801,21. A ordem de serviço foi autorizada em junho deste ano.

O segundo lote, que ligará Paripe até Águas Claras, com um sistema de integração ao metrô, tem 9,20 km de extensão, e um custo de R$ 1.084.000.000,00. Já o trecho três, que fará a ligação entre Águs Claras até Piatã, com 10,52 km de extensão, custará R$ 791.427.436,88.



Os 40 trens, divididos em 280 vagões, foram adquiridos pelo governo do Estado no início deste mês, por cerca de R$ 1 bilhão. O modal terá uma extensão total de 36,4 km, com 34 paradas.

"Foi feita a licitação, tem três empresas com ordem de serviços, já foi iniciado o canteiro, as providências inerentes ao início de uma obra desse porte. Cada um desses trechos tem um prazo distinto, mas pudemos falar em cinco anos, tentando encurtar o prazo de execução", destacou Afonso Florence, titular da Casa Civil.