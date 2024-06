VLT de Salvador: Licenças estão liberadas e ordem de serviço assinada

O percurso do VLT será de 36,4 quilômetros, com 34 paradas e inclui, entre outras intervenções, a revitalização da Estação Ferroviária da Calçada - Foto: Lula Bonfim/Ag. A TARDE

A presidente da Companhia de Transportes da Bahia (CTB), Ana Cláudia Nascimento, afirmou nesta sexta-feira, 14, durante assinatura da ordem de serviço do Veículo Leve de Transporte (VLT) de Salvador e Região Metropolitana que o modal já possui todas as licenças necessárias para início das obras.



O novo edital da obra do VLT foi lançado em dezembro de 2023 pela CTB, por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur), e abrange três trechos, sendo Ilha de São João a Calçada, Paripe a Águas Claras, e Águas Claras a Piatã. No total, o percurso será de 36,4 quilômetros, com 34 paradas e inclui, entre outras intervenções, a revitalização da Estação Ferroviária da Calçada.

“De licença ambiental não está faltando nada. É claro que assim, à medida que vai se estudando os projetos vão sendo desenvolvidos. Porque nós licitamos com um projeto conceitual. O que a gente tem hoje é o que a gente chama de contratação integrada. As empresas contratadas para fazer a obra, são responsáveis por desenvolver o projeto básico e executivo. E é lógico que na hora que se detalha os projetos, outras licenças são necessárias, mas não são impactantes para o início da obra. Nós já temos as licenças necessárias para o início das obras”, afirmou Ana Cláudia.

Presidente da Companhia de Transportes da Bahia (CTB), Ana Cláudia Nascimento | Foto: Fábio Ribeiro | CTB

De acordo com a presidente da companhia, a CTB está usando as mesmas licenças do antigo projeto do monotrilho.



“Exatamente porque a faixa é a mesma, o impacto do sistema de transporte, ao contrário, será menor do que o que previsto, então não havia necessidade, nós fizemos no Inema uma licença de alteração, é conhecido como licença de alteração, nós mostramos quais eram as diferenças entre o antigo projeto e o novo, e essa licença foi concedida. Então, para o início das obras, nós não precisamos de nada, então mãos à obra”.

Confira um resumo dos principais pontos sobre o VLT de Salvador já publicados pelo Portal A TARDE:

Licenças:

Todas as licenças necessárias para o início das obras já foram obtidas.



A CTB está utilizando as mesmas licenças do antigo projeto do monotrilho, com algumas alterações.

Uma licença de alteração foi concedida pelo Inema, permitindo a adequação do projeto original.

Trajeto:

O VLT terá 36,4 km de extensão, com 34 paradas + Estação Calçada; saiba quais.



A linha percorrerá os trechos: Ilha de São João à Calçada, Paripe à Águas Claras e Águas Claras à Piatã.

Outras intervenções:

Revitalização da Estação Ferroviária da Calçada.



Implementação de um sistema de transporte moderno e eficiente.

Redução do impacto ambiental em comparação ao antigo projeto do monotrilho.

Próximos passos:

Início das obras com previsão de conclusão em 2028.



O primeiro trecho do VLT deve ser entregue em 2027.

Informações adicionais:

Governo da Bahia tem interesse na compra dos trens do VLT de Cuiabá.

São 40 trens com 280 vagões e têm vida útil de 30 anos.

Os trens do VLT terão capacidade para transportar 160 mil passageiros por dia.



Os trens do VLT terão capacidade para 600 passageiros cada.

O projeto é uma parceria entre o Governo do Estado da Bahia e a iniciativa privada.

Impacto do VLT:

O VLT deve melhorar a mobilidade urbana na região do Subúrbio de Salvador e na Região Metropolitana.



O novo modal deve contribuir para a redução do congestionamento nas vias e para a diminuição da emissão de poluentes.

O VLT também deve impulsionar o desenvolvimento econômico da região.