Inema concede licenças para VLT no Subúrbio e metrô no Campo Grande

O governo de Jerônimo Rodrigues (PT) deu mais um passo para tirar do papel alguns de seus principais projetos de mobilidade urbana. O Inema (Instituto do Meio Ambiente e Recursos Híbridos) emitiu duas portarias nesta quinta-feira, 13, para conceder licenças ambientais para as obras do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) na região da BA-528 (Estrada do Derba) e da nova estação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL), no bairro do Campo Grande.

No caso da Estação Campo Grande do metrô, foi emitida uma licença prévia, com prazo de seis anos, acerca da viabilidade ambiental do projeto. De acordo com a portaria do Inema, o empreendimento, chamado de “Expansão Sul” ou de “Tramo 4 da Linha 1”, será realizado com um túnel de aproximadamente 1.105 metros de extensão.

Já a licença acerca do VLT refere-se ao segundo trecho do projeto, que liga o bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário, à região de Águas Claras, no miolo de Salvador. Esse trajeto terá 9,2 km, feito através da Estrada do Derba.

Essa segunda portaria também confere licença para as obras da Via Alimentadora Parque São Bartolomeu, que terá 7,1 km, e de duplicação viária na Estrada do Derba, em trecho de 7,4 km, ambas intervenções consideradas necessárias para a implantação do VLT de Salvador.

As licenças vieram em um momento decisivo para o governo do estado. Conforme antecipado pelo Portal A TARDE, o governador Jerônimo Rodrigues assinará nesta sexta-feira, 14, a ordem de serviço para o início das obras do primeiro trecho do VLT de Salvador, além de dar mais detalhes sobre a Expansão Sul do metrô.

A cerimônia, que será realizada na antiga Estação Calçada do trem do Subúrbio, foi planejada também para comemorar os 10 anos de operação do metrô em Salvador.