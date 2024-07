Governo Jerônimo planeja nova via entre 29 de Março e CIA-Aeroporto

Avenida 29 de Março deve ganhar ligação direta com a estrada CIA-Aeroporto - Foto: Mateus Pereira | GOVBA

O governo da Bahia, comandado por Jerônimo Rodrigues (PT), está contratando estudos sobre a possibilidade de implantar uma nova via em Salvador, ligando a Avenida 29 de Março à rodovia estadual BA-526, mais conhecida como “CIA-Aeroporto”. O projeto está sendo chamado de “Contorno de São Cristóvão”.

A ideia é aliviar o tráfego na Avenida São Cristóvão e facilitar o acesso à BA-535, a chamada “Via Metropolitana”, construída para viabilizar a chegada ao Litoral Norte da Bahia sem a necessidade de atravessar a região central de Lauro de Freitas, cada vez mais urbanizada.

De acordo com o anteprojeto obtido pelo Portal A TARDE, a nova via seria construída por dentro de Mussurunga, com acessos locais ao bairro. Também há previsão de viadutos, de uma ponte sobre o Rio Ipitanga e até a possibilidade de um túnel.

A licitação visa contratar estudos para a elaboração dos projetos básicos de desapropriação e de engenharia, além da prestação de assessoria técnica na obtenção da licença ambiental necessária para a construção da nova via. O custo estimado da contratação é de R$ 4,8 milhões.

“A implantação do Contorno de São Cristóvão confere aos usuários da nova via uma redução de trajeto a ser percorrida, em torno de 3,2 km que levando em consideração o volume de tráfego a ser gerado (14.000 veículos/dia), teremos uma economia de combustível na ordem de R$ 9.580.032,00/ano; sem levar em consideração a economia de tempo e aspectos de segurança de trânsito”, justificou a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), no termo de referência da licitação.

“Esse traçado permitirá melhoria significativa das condições de trafegabilidade do trecho urbano da rodovia BA-099, na região de Lauro de Freitas, bem como, da Avenida São Cristóvão, desafogando o trânsito congestionado nestes locais e facilitando o acesso à Via Metropolitana”, acrescenta o documento.

A Seinfra já realizou a avaliação técnica das propostas, dando a maior nota para a empresa “Maia Melo Engenharia Ltda.”. Neste momento, o processo licitatório está na fase de recursos.