Governo prevê conclusão do VLT de Salvador em 2028; veja vídeos | A TARDE

A licitação para a construção do VLT (veículo leve sobre trilhos) de Salvador foi lançada. Mas, no curto prazo, isso não muda a vida da população do Subúrbio e do miolo da cidade, por onde o modal deve trilhar seu caminho. Isso porque, de acordo com o cronograma divulgado pelo governo da Bahia, o novo sistema de transporte só deve ser concluído em agosto de 2028.

O recebimento das propostas das empresas que quiserem realizar o empreendimento público está marcado para o dia 12 de março de 2024. A partir desse momento, haverá a seleção da melhor proposta e a vencedora deverá iniciar as obras a partir do próximo mês de julho.

Dividida em três partes, a construção do modal de transporte deverá ter datas de entregas diferentes. Prioridade da gestão do governador Jerônimo Rodrigues (PT), o primeiro trecho, entre o bairro da Calçada, em Salvador, e a Ilha de São João, em Simões Filho, deve ser entregue antes, com prazo previsto para junho de 2027.

Imagens oficiais do anteprojeto do VLT de Salvador GOVBA

Nos bastidores, Jerônimo tem dito que o governo da Bahia possui uma dívida com a população do Subúrbio Ferroviário, devido à desativação do trem de passageiros na região em fevereiro de 2021. Por esse motivo, as obras do primeiro trecho, com 36 meses de duração, devem ser mais aceleradas.



O cronograma dos trechos 2, entre Paripe e Águas Claras, e 3, entre Águas Claras e Piatã, é semelhante. Ambas têm previsão de encerrar em 50 meses, terminando em agosto de 2028, com o novo modal sendo entregue completo à população de Salvador.

Imagens oficiais do anteprojeto do VLT de Salvador GOVBA

Histórico



Quando se fala em prazo de uma obra deste tamanho em Salvador, a população logo fica com uma pulga atrás da orelha. O metrô da cidade, por exemplo, com obras iniciadas pelo prefeito Antonio Imbassahy em 1999, quase virou lenda. As obras travaram durante a gestão de João Henrique, entre 2005 e 2012, e só terminaram quando o governador Jaques Wagner (PT) assumiu a responsabilidade e inaugurou o modal em 2013.

Outro caso que chama a atenção é o da ponte Salvador-Itaparica, anunciada por Wagner em 2009, mas que, até o momento, não teve suas obras iniciadas. A promessa do governador Jerônimo é que, em janeiro de 2024, finalmente a sondagem será iniciada na Baía de Todos-os-Santos, dando os primeiros passos para a construção, 15 anos depois.

O próprio VLT já virou novela. Estava tudo certo para o consórcio chinês Skyrail tocar a construção de um monotrilho na região do Subúrbio Ferroviário. Entretanto, a empresa não tocou o projeto e obrigou o governo Jerônimo a rescindir o contrato em 2023. A licitação lançada nesta quarta-feira, 27, é a substituição da ideia, que é tida como prioridade da atual gestão estadual.

Imagens oficiais do anteprojeto do VLT de Salvador GOVBA