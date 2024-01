Governo publica licitação para construção do VLT de Salvador | A TARDE

O governo da Bahia publicou na manhã desta quarta-feira, 27, a licitação para a construção do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana. A informação, que já tinha sido anunciada na terça-feira, 26, pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE).

O documento detalha que o veículo fará o trajeto entre os trechos Ilha de São João - Calçada, Paripe - Águas Claras e Águas Claras - Piatã, como adiantado pelo Portal A TARDE.

Em trecho no DOE ainda indica a criação de uma Comissão Especial de Licitação, para conduzir os trabalhos necessários à realização do processo licitatório relativo à Contratação Integrada de empresa para a implantação do VLT.

O projeto, que terá um custo superior a R$ 3,6 bilhões, já havia sido antecipado pelo A TARDE em agosto, com poucas alterações realizadas pela gestão estadual nos últimos meses.



As obras serão divididas em três partes. Na primeira, a ideia é ligar a região de Ilha de São João, em Simões Filho, ao bairro da Calçada, em Salvador, passando por todo o Subúrbio Ferroviário. O trecho foi priorizado porque o governo do estado entende que tem uma dívida com a população suburbana, devido à desativação do trem em fevereiro de 2021.

O segundo eixo do projeto sairá de Paripe em direção ao bairro de Águas Claras, se conectando com o metrô de Salvador e a nova Rodoviária da capital, através da Estrada do Derba. O trecho terá 9,2 km e deve ser construído a um custo de R$ 1,2 bilhão.

A terceira e última parte do VLT de Salvador percorrerá as avenidas 29 de Março e Orlando Gomes, ligando Águas Claras ao bairro de Piatã, na Orla Atlântica de Salvador. Serão 10,52 km de percurso, com um investimento de R$ 878 milhões.

Ao todo, o sistema de VLT da capital baiana terá a Estação da Calçada e mais 34 paradas, sendo 17 no primeiro trecho, oito no segundo e nove no terceiro.