Governo vai publicar licitação do VLT de Salvador na quarta | A TARDE

Após a rescisão de contrato para a construção do VLT do Subúrbio Ferroviário de Salvador, acordada entre o Governo do Estado e o consórcio Skyrail Bahia, um novo edital de licitação será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 27.



A informação foi dada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) durante café da manhã com jornalistas nesta terça-feira, 26, no prédio da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), no CAB.

Pronto desde novembro, o edital aguardava a liberação de Jerônimo para que fosse publicado no Diário.

O acordo anterior foi rescindido por recomendação da Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE-BA), já que o consórcio Skyrail Bahia, formado pelas empresas Build Your Dreams (BYD Brasil) e Metrogreen, pediu reavaliação dos valores, por entender que havia desequilíbrio contratual.

Vale lembrar que o governo da Bahia negocia, via Tribunal de Contas da União (TCU), a compra de vagões do VLT de Cuiabá-MT.

A CCR Metrô Bahia, atual administradora do Sistema Metroviário de Salvador/Lauro de Freitas, inclusive, fez um relatório, a pedido do governo via Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), da situação dos vagões do equipamento cuiabano.A empresa aprovou os trens, mas sugeriu condições. O equipamento, que conta com 40 trens, tem 10 anos sem uso.