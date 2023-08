Novo VLT de Salvador deve custar R$ 3,5 bilhões; saiba detalhes

Os novos editais do VLT de Salvador devem ser lançados até o próximo dia 30 de setembro. A ideia é anunciar no final do mês não apenas o projeto para o trecho entre Paripe e Calçada, que substituirá o tradicional trem do Subúrbio, mas também os trechos entre Paripe e Águas Claras, através da Estrada do Derba, e entre Águas Claras e Piatã, entre as avenidas 29 de Março e Orlando Gomes.

Conforme documentos oficiais obtidos pelo portal A TARDE, o custo das obras está estimado na soma de R$ 3.491.037.125,29, considerando os três trechos do VLT de Salvador e as intervenções complementares nas vias em que passará o novo modal de transporte.

A maior parte do custo está no trecho considerado prioritário pelo governo da Bahia: o Subúrbio Ferroviário. Serão R$ 1.691.134.607,18 investidos no sistema VLT entre Paripe e a Calçada, substituindo a antiga ferrovia que atravessava a Avenida Suburbana.

Os trechos que atravessam a Estrada do Derba e as avenidas 29 de Março e Orlando Gomes também têm previsão de alto investimento, mas abaixo do trecho suburbano. São R$ 1.127.762.518,11 entre Paripe e Águas Claras e R$ 672.140.000,00 para interligar a nova rodoviária estadual, nas proximidades da BR-324, à Orla Atlântica, em Piatã.

Os valores seriam referentes a todo o sistema VLT, com obra estática de suporte, operação, equipamentos rodantes, trens, parte elétrica, comunicação e outros detalhes que envolvem o modal de transporte.

Os trechos da Suburbana e da Estrada do Derba já estão com praticamente tudo definido e chegaram a ter previsão de lançamento dos editais para esta sexta-feira, 1º de setembro. Entretanto, a pedido do governador Jerônimo Rodrigues (PT), os textos editalícios só devem ser publicados no final do mês, para que o terceiro trecho do VLT também esteja com seu projeto todo definido.

A intenção do governo da Bahia é finalizar as licitações até o final do ano, para entrar em 2024 com as obras já iniciadas.

Procurada pelo portal A TARDE nesta quinta-feira, 31, a secretária estadual de Desenvolvimento Urbano, Jusmari Oliveira (PSD), confirmou que a ideia é lançar o projeto completo no final de setembro, ligando Paripe a Calçada, mas também a Piatã. A prioridade, porém, é o Subúrbio, com quem o governo da Bahia se sente em dívida.

“O projeto que nós estamos concebendo, e foi exatamente por isso a demora, é até Piatã. Nós vamos licitar todo o projeto junto. A prioridade continua sendo o trecho do Subúrbio, mas estamos deixando o projeto todo pronto, porque a decisão do governador é levar até Piatã. Estamos em débito com a comunidade do Subúrbio, mas vamos fazer o projeto inteiro”, reforçou a secretária.

VAGÕES

Nesta quarta-feira, 30, o portal A TARDE revelou que o governo da Bahia está em negociações para adquirir todo o equipamento rodante do VLT do Mato Grosso, que ligaria os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, mas acabou não sendo colocado em prática. O material negociado entre os estados é composto por 40 trens, somando 280 vagões.

Comprados pelo governo do Mato Grosso em 2012 junto a uma empresa espanhola, os vagões nunca foram utilizados, já que o VLT de Cuiabá-Várzea Grande jamais ficou pronto. De acordo com apuração do portal A TARDE, o equipamento tem uma vida útil de 30 anos e custou R$ 497 milhões ao estado matogrossense.

O governo da Bahia tem interesse na compra de todo o equipamento, considerando que a quantidade é necessária para o funcionamento eficiente do VLT de Salvador e que a negociação do material rodante por inteiro pode facilitar o entendimento entre as partes.