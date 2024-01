Edital do VLT prevê urbanização de praias do Subúrbio Ferroviário | A TARDE

O Edital de licitação do VLT (veículo leve sobre trilhos) de Salvador prevê mudanças profundas não apenas no sistema de transporte do Subúrbio Ferroviário, mas também na orla da região. O texto editalício, divulgado nesta quarta-feira, 27, pelo governo Jerônimo Rodrigues (PT) prevê a urbanização de algumas das principais praias suburbanas.

Praia Grande, Escada e Itacaranha estão garantidas no Edital como praias que receberão intervenção urbana por parte da empresa que vencer a licitação. De acordo com o texto, essa parte da orla do Subúrbio receberá um novo calçadão de acesso, iluminação em LED e paisagismo.

“O presente memorial tem como propósito detalhar o projeto de urbanização das praias mais frequentadas no subúrbio de Salvador, visando torná-las mais atrativas, promover a segurança e melhorar a qualidade do ambiente para os frequentadores”, diz um trecho do volume II do Anexo I do Edital.

O anexo em questão estabelece que o novo calçadão de acesso às três orlas será construído utilizando concreto magro e projetado de forma a integrar-se harmoniosamente ao ambiente natural das praias. Um guarda-corpo também deve ser instalado, para garantir a segurança dos pedestres.

O novo calçadão também deverá ter a instalação de espaços de convivência social, de mobiliário urbano visando o conforto dos frequentadores, de espécies vegetais típicas de regiões costeiras, além de um sistema de iluminação em LED.

Todas as paradas do trecho do VLT entre a Calçada, em Salvador, e a Ilha de São João, em Simões Filho | Foto: Reprodução

Itacaranha, Escada, Praia Grande serão três das 35 localidades que terão paradas do futuro sistema de VLT de Salvador, conforme revelado nesta terça, pelo portal A TARDE.



Recentemente, a orla do Subúrbio Ferroviário passou por intervenções realizadas pela prefeitura de Salvador. Entretanto, conforme descrito no novo Edital do VLT, outras mudanças deverão ser feitas, para atender ao que o governo Jerônimo quer para a região da cidade.