Com Covid-19, Biden cancela compromissos e pode abandonar eleições

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se afastará das suas atividades presidenciais e eleitorais após ser diagnosticado com Covid-19 nesta quarta-feira, 17. A Casa Branca confirmou a informação e afirmou que o democrata ficará em isolamento.

Biden apresenta sintomas leves da doença, incluindo coriza, tosse e mal-estar. "Seus sintomas permanecem leves, sua frequência respiratória está normal em 16, sua temperatura está normal em 97,8 [36,5ºC] e sua oximetria de pulso está normal em 97%", afirmou a Casa Branca.

A agenda presidencial de Biden incluía um discurso na cidade de Las Vegas, devido ao diagnóstico do mandatário, o evento foi cancelado.

O presidente dos EUA também não descartou a possibilidade de deixar as corridas eleitoraiscaso seus médicos apontassem algum problema de saúde.

“Se eu tivesse alguma condição médica que surgisse, se alguém, se os médicos viessem até mim e dissessem, você tem esse problema e aquele problema”, disse o chefe da Casa Branca, em entrevista divulgada pelo canal BET News.



Os médicos do presidente ainda aguardam o resultado de um exame PCR. Enquanto permanecer isolado, o democrata ficará em uma residência no estado de Delaware. A Casa Branca afirmou que o presidente tomou todas as vacinas contra a Covid-19.