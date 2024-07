"Montanha pariu um rato", dispara Flávio Bolsonaro sobre áudio

Senador se pronunciou após divulgação de áudio - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL) se pronunciou nas redes sociais, nesta segunda-feira, 15, após a divulgação do áudio em que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), aparece falando com Alexandre Ramagem (PL), então chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), sobre formas de 'barrar' a investigação das supostas rachadinhas.

No vídeo, Flávio afirmou, de forma irônica, que a "montanha pariu um rato". O senador ainda disse não ter nenhum fato comprometedor no áudio, que teve o sigilo quebrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

“Mais uma vez, a montanha pariu um rato. O áudio mostra apenas minhas advogadas comunicando as suspeitas de que um grupo agia com interesses políticos dentro da Receita Federal e com objetivo de prejudicar a mim e a minha família”, iniciou o senador, que continuou.

“O próprio presidente Bolsonaro fala na gravação que não “tem jeitinho” e diz que tudo deve ser apurado dentro da lei. E assim foi feito. É importante destacar que até hoje não obtive resposta da Justiça quanto ao grupo que acessou meus dados sigilosos ilegalmente", completou o filho do ex-presidente.

Ramagem, que ocupou o cargo de chefe da Abin durante o governo Bolsonaro, era a aposta do PL para disputar a prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições de outubro. Sua candidatura, entretanto, está sob avaliação do partido após a descoberta dos áudios.