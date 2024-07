Governo busca empresa para supervisionar e fiscalizar obras do VLT

Empresa será contratada para supervisionar e fiscalizar obras do VLT de Salvador - Foto: Divulgação | CTB

Um novo passo será dado em breve pelo governo de Jerônimo Rodrigues (PT) para a instalação do VLT de Salvador. A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) deve abrir, nos próximos dias, um processo licitatório para contratar uma empresa de engenharia consultiva para prestação de serviços de supervisão, gerenciamento, certificação e apoio à fiscalização para as obras de implantação do novo modal.

Uma comissão especial de licitação foi criada pela CTB nesta segunda-feira, 8, para elaborar o Edital licitatório que baseará a contratação da empresa. O colegiado está composto pelos servidores Ana Cláudia Martins de Souza Couto, Ádamo Christian Alencar de Souza, Carlos Antônio Araújo Bastos, Guilherme Heitor Cabral de Siqueira Veras e Maria Tereza Lavigne Moniz Barreto.

A ordem de serviço para o VLT de Salvador foi assinada no último dia 14 de junho. A construção, porém, ainda não foi iniciada pelas empresas contratadas. De acordo com o governador Jerônimo Rodrigues (PT), em entrevista nesta terça-feira, 9, os consórcios ainda se encontram nos preparativos iniciais para as obras.

Apesar disso, no cronograma do governo do estado, a previsão é que as obras se iniciem ainda neste mês de julho. A expectativa é que a construção comece pelo Subúrbio Ferroviário, onde o VLT deverá substituir o traçado já existente dos antigos trens da região.

