Trens de VLT devem chegar no segundo semestre de 2025, prevê Jerônimo

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) declarou nesta terça-feira, 9, que os 40 trens de VLT (veículo leve sobre trilhos) adquiridos junto ao governo do Mato Grosso deverão chegar a Salvador no segundo semestre de 2025. Antes, o chamado “material rodante” será encaminhado para São Paulo pela fabricante, para que sejam realizados reparos nos vagões.

O equipamento foi comprado pela Bahia em uma negociação realizada no âmbito do Tribunal de Contas da União (TCU), presidido pelo ministro baiano Bruno Dantas. A intenção é usar os vagões no projeto do VLT de Salvador.

“Graças a Deus, nós conseguimos fechar um acordo no TCU, dirigido pelo presidente Bruno [Dantas]. Já foram feitas as negociações. Agora é pegar esses trens do Mato Grosso. A empresa vai levar para São Paulo, para fazer a última manutenção”, disse Jerônimo, ao ser questionado pelo Portal A TARDE.

“A partir do segundo semestre do ano que vem, nós já teremos, com fé em Deus, trilhos já montados e o material rodante já em cima. Espero que tenhamos esse trecho pronto. Eles vão ter que ficar rodando, não podem ficar parados. A expectativa nossa é que, no ano que vem, no segundo semestre, os trens chegando e um pedaço desse VLT já rodando”, acrescentou o governador.

Ainda segundo Jerônimo, apesar de já terem a ordem de serviço assinada pelo governo, as empresas responsáveis pela construção do novo modal ainda não iniciaram as obras propriamente ditas, se mantendo, neste momento, na fase dos preparativos.

“A etapa de obras, nós estamos com as empresas iniciando ainda poucas coisas. Mas é o projeto, é o que precisamos fazer para chegarmos de imediato nesse trecho até o Subúrbio”, disse o petista.

A previsão é que as obras sejam iniciadas ainda neste mês de julho.