Prefeito de Cuiabá lamenta venda de trens do VLT: “Em perfeito estado”

De acordo com o prefeito de Cuiabá, trens do VLT estão em perfeito estado - Foto: Divulgação

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), não gostou nada do governo do Mato Grosso ter vendido à Bahia os trens do VLT que passaria pela cidade, mas que acabou não saindo do papel. De acordo com o gestor cuiabano, os vagões estão “em perfeito estado de conservação” e poderiam ser utilizados na capital mato-grossense.

“Um dia triste para a nossa capital. Venderam nosso VLT. Se serve para Salvador, por que não serve para Cuiabá?”, questionou o prefeito em publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, 20.

O comentário de Pinheiro foi logo após o anúncio, por parte do governo do Mato Grosso, de um acordo com a gestão estadual baiana, para a venda de 40 trens de VLT, por um valor de R$ 793 milhões, a serem pagos em quatro parcelas. Segundo o prefeito cuiabano, a Bahia pagará barato pelo equipamento.

“Para Cuiabá, é um dia triste, um dia melancólico. Ontem foi o dia da traição, quando Cuiabá foi apunhalada pelas costas com a venda dos vagões. Esses vagões são nossos, pagos pela população cuiabana, mantidos há mais de 10 anos. Por incompetência ou falta de interesse, não colocaram esse VLT em operação, mas a população cuiabana continuou mantendo os vagões intactos, em perfeito estado de conversação, tanto é que a Bahia comprou. E vai pagar em quatro anos, em suaves prestações”, lamentou o prefeito, em entrevista à imprensa da cidade.

Os 40 trens, divididos em 280 vagões, foram comprados pelo governo do Mato Grosso em 2012, para utilização no VLT Cuiabá-Várzea Grande, obra que foi planejada para a Copa do Mundo de 2014, mas que acabou nunca saindo do papel.

Passados os anos, o governo mato-grossense desistiu de implantar o modal, decidindo substituí-lo por um BRT, um sistema de vias exclusivas para a circulação de ônibus. Como consequência, os trens ficaram parados, fazendo com que o governador Mauro Mendes (União Brasil) optasse por negociar o equipamento.

A venda para a Bahia acabou frustrando os planos de Emanuel Pinheiro, que gostaria de usar o equipamento comprado pelo governo do Mato Grosso em um novo projeto de VLT, a ser implantado em Cuiabá.

Por outro lado, o governo da Bahia, liderado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), assinou na última sexta-feira, 14, uma ordem de serviço, autorizando o início das obras de implantação de um VLT em Salvador. Com a compra dos vagões, a gestão estadual dá mais um passo para a concretização do novo modal.