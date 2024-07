Leia íntegra da gravação da reunião entre Bolsonaro e Ramagem

Alexandre Ramagem e ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) - Foto: Reprodução | Instagram

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, derrubou o sigilo sobre a gravação colhida durante a investigação de uma suposta monitoramento ilegal naAgência Brasileira de Inteligência (Abin) sobre a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão foi proferida nesta segunda-feira, 15.

No entendimento do magistrado, uma divulgação parcial sobre trechos do documento ou da gravação poderia causar prejuízos à correta informação da sociedade.

"Ressalto, ainda, que, a eventual divulgação parcial – ou mesmo manipulação – de trechos da Informação de Polícia Judiciária nº2404151/2024 (fls. 334-381), bem como da gravação nela referida, tem potencial de geração de inúmeras notícias incompletas ou fraudulentas em prejuízo à correta informação à sociedade", diz o ministro.

O documento expõe conversas entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)e o então chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Alexandre Ramegem, que também dirigia a Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Nas conversas, o ex-presidente tentava blindar o seu filho '01', senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), das acusações de rachadinha.

