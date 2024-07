Após caso Abin, Bolsonaro tem plano para barrar candidatura de Ramagem

Ex-presidente pensa em retirar candidatura de Ramagem - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-presidente Jair Bolsonaro está disposto a barrar a candidatura do deputado federal Alexandre Ramagem a prefeito do Rio de Janeiro pelo PL, após descobrir a existência de um áudio da reunião que teve com o ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

A informação é de Octávio Guedes, em seu blog no portal G1. De acordo com a publicação, o PL já tem falado abertamente sobre outras opções para o pleito, o que teria aval de Bolsonaro. O ex-presidente acredita que Ramagem usaria o áudio para tentar fazer chantagens.

"Bolsonaro não esperava. Está achando que Ramagem ia usar a gravação para fazer algum tipo de chantagem", disse uma fonte ligada ao ex-presidente.

A reunião gravada por Ramagem aconteceu em 2020, quando o deputado era chefe da Abin. Na ocasião, os dois discutiram alternativas para que as investigações contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) não avançassem.