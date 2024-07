Ramagem terá que depor em investigação sobre 'Abin paralela'

Ex-presidente se reuniu com então chefe da Abin - Foto: ´Valter Campanato | Agência Brasil

O deputado federal e ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem (PL/RJ), será intimado pela Polícia Federal para prestar depoimento acerca do suposto esquema de monitoramento clandestino de adversários políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A chamada 'Abin paralela' teria atuado para blindar o senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente. A PF encontrou o áudio de uma reunião entre Ramagem e Bolsonaro, que aconteceu em 2020. O objetivo era barrar o avanço de uma investigação sobre possíveis rachadinhas dentro do gabinete do parlamentar, na época em que foi deputado estadual.

Ramagem é a aposta do PL para a disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro. A pré-candidatura conta, até o momento, com o aval de Bolsonaro e da cúpula do partido na cidade.