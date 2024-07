Bolsonaro traçou estratégias para livrar filho de ‘rachadinha’; veja

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - Foto: Carolina Antunes | PR

Em reunião, o ex-presidenteJair Bolsonaro (PL)discutiu estratégias com as advogadas do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para livrar o filho ‘01’ das supostas “rachadinhas”.

No áudio, que teve o sigilo derrubado nesta segunda-feira, 15, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, o liberal afirma que o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, prometeu solucionar as acusações contra Flávio em troca de uma vaga na Suprema Corte.

"O ano passado, no meio do ano, encontrei com o [Wilson] Witzel, não tive notícia [inaudível] bem pequenininho o problema. Ele falou, resolve o caso do Flávio. 'Me dá uma vaga no Supremo'", diz Bolsonaro.

Antes, o ex-presidente havia conversado com o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno sobre as formas de encontrar a investigação contra o congressista e deixar o assunto “fechadíssimo”.

O trecho está em gravação obtida pela Polícia Federal na investigação da Abin paralela. Segundo a Polícia Federal (PF), foi discutida proteção a Flávio contra as investigações. Escute aqui.