Flávio Bolsonaro se diz "vítima de criminosos" e nega uso da Abin

Congressista ainda defendeu o seu pai de qualquer tipo de interferência com a instituição

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que é “vítima de criminosos”, após o relatório da Polícia Federal apontá-lo como um dos beneficiados com a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) ‘paralela’, criada durante o governo do seu pai.

“O grupo especial de Lula na Polícia Federalataca novamente. Na ocasião, em que acessaram ilegalmente meus dados sigilosos na Receita Federal, e eles conseguem transformar isso em uso da Abin para me auxiliar de alguma forma”, disse o filho ‘01’, do ex-presidente, nas redes sociais divulgado nesta quinta-feira, 11.

O congressista ainda alega que teve os seus dados acessados, de forma indevida, pela Receita Federal, em 2021. À época, o Tribunal de Contas da União identificou que os dados fiscais do parlamentar haviam sido acessados por um funcionário.

“Peticionei formalmente junto à Receita para saber quem tinha feito isso. E sabe qual a resposta? Indeferido, porque se tratava de informações sigilosas e que eu só poderia ter acesso mediante a decisão judicial”, falou, em outro trecho do vídeo.

Indignado, o senador ainda declarou que recorreu da decisão com “um habeas data para saber quem acessou os meus dados sigilosos porque a Receita Federal no governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) me negou acesso”, pontuou.

Na gravação, ele ainda nega qualquer tipo de interferência do ex-mandatário na sua conduta e ressalta que “se o presidente interferisse em alguma coisa, eu não precisava entrar na Justiça”.

Em contrapartida, o documento emitido pela PF relata que o ex-mandatário usou a Abin ‘paralela’ para a suposta “rachadinha” envolvendo o parlamentar.

O caso veio à tona após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizar a quebra de sigilo da investigação.

