Bolsonaro aposta na Mega-Sena após quebra de sigilo de inquérito

Bolsonaro foi indiciado em inquérito das joias - Foto: Sergio Lima | AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou, na manhã desta terça-feira, 9, um vídeo dentro de uma casa lotérica apostando na Mega-Sena, um dia depois do inquérito da Polícia Federal sobre as joias sauditas ter o sigilo quebrado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na legenda do post, Bolsonaro, que já foi premiado em um sorteio da loteria em 2023, escreveu: "Fazendo a Mega-Sena do dia".

Bolsonaro teve mensagens sobre as negociações das joias sauditas divulgadas pela PF. O ex-presidente foi indiciado com mais 11 pessoas, incluindo o seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid.

Assista:



https://www.instagram.com/reel/C9NIFGvu7Mr/?igsh=bGNxYnd4d3BuYjl0