Saiba como o governo Jerônimo pretende pagar pelos trens do VLT

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) encaminhou à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), na última sexta-feira, 12, um projeto de lei que autoriza o uso de parte dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) para o pagamento dos trens que serão utilizados no VLT de Salvador e que foram adquiridos junto ao governo do Mato Grosso.

Caso seja aprovado pela Alba, o projeto liberará a cessão de direitos creditícios referentes a até 5% do valor recebido a título de FPE pela Bahia. Dessa verba, o governo baiano deverá tirar os R$ 820 milhões devidos à gestão estadual mato-grossense pelo material rodante do VLT.

Esses R$ 820 milhões serão pagos em quatro parcelas anuais, começando por 31 dezembro de 2024. Nesse sentido, o pagamento deverá ser concluído até 31 de dezembro de 2027, momento em que, de acordo com o cronograma de obras do VLT de Salvador, parte do sistema já deverá estar em funcionamento.

Nesses valores, não estão incluídos outros gastos do governo da Bahia na aquisição de equipamentos, como trilhos, catenárias, cabos, subestações e outros insumos necessários para a estrutura. Estimados em R$ 100 milhões, esses custos não estão abarcados no texto do projeto de lei encaminhado por Jerônimo à Alba.

Os vagões adquiridos pelo governo da Bahia devem sair de Cuiabá para Hortolândia, no interior de São Paulo, onde passarão por adaptações pedidas pela gestão estadual baiana. Esse primeiro transporte deverá ser custeado pela CAF, empresa espanhola fabricante dos trens.

Em um segundo momento, os trens sairão de Hortolândia para Salvador. Aí, nesse caso, será o governo da Bahia o responsável por custear o transporte. Esse valor também não está previsto no projeto de lei que tramita no parlamento baiano.

O secretário estadual da Casa Civil, Afonso Florence (PT), já havia revelado ao Portal A TARDE em maio que os trens passariam por adaptações, para atender às características culturais e à realidade praieira dos bairros por onde passará o VLT de Salvador.

“Nós faremos uma adequação do trem, por determinação do governador Jerônimo, à natureza do sistema. O antigo monotrilho, da Skyrail, do Subúrbio, era da Calçada até a Ilha de São João. Agora, será da Calçada à Ilha de São João, de Paripe até Águas Claras e de Águas Claras até Piatã”, detalhou o petista naquele momento.

“As pessoas poderão sair de Paripe para tomar banho de mar em Piatã ou até mesmo ir ao Centro da cidade, de metrô, porque tem uma conexão com a Estação Águas Claras ou com o Bairro da Paz. E vai ter ambiente para a praia, vai ser um trem adequado a essa realidade”, acrescentou Florence.

De acordo com o governador Jerônimo Rodrigues, a previsão é que, após as adaptações, o material rodante a Salvador no segundo semestre de 2025. No total, serão 40 trens, divididos em 280 vagões.

