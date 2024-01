VLT forçará reforma no túnel ferroviário mais antigo da América do Sul | A TARDE

O túnel ferroviário mais antigo da América do Sul está em Salvador. Mais especificamente, no bairro suburbano de Periperi. Construído em 1860 por engenheiros ingleses e brasileiros da antiga companhia “Bahia and San Francisco Railway”, ele fazia parte do ambicioso projeto da primeira estrada de ferro da província baiana. Em 1940, uma ampliação da linha férrea escavou outro túnel ao lado, duplicando a passagem. Agora, beirando o ano de 2024, ambos integram outro plano de ambição: o novo VLT (veículo leve sobre trilhos) da cidade.

O anteprojeto divulgado pelo governo Jerônimo Rodrigues (PT) deixa clara a intenção: mexer na estrutura existente hoje para possibilitar a chegada do novo modal de transporte, que precisaria de um espaço maior para transpor os túneis.

“Como esses túneis não possuem as dimensões adequadas às necessidades operacionais e de segurança dos VLT, os dois túneis necessitarão de escavações e tratamentos específicos que garantam a geometria necessária e dimensões adequadas de suas seções para atender adequadamente sua utilização ao longo de toda a operação do VLT de Salvador”, diz um trecho do memorial descritivo do anteprojeto.

Entrada do túnel de Periperi, em 1860, retirada do livro "Bahia: Velhas Fotografias 1858-1900", de Gilberto Ferrez | Foto: Benjamin R. Mulock

Em 1860, o primeiro túnel era todo de rocha. Quando o segundo túnel foi perfurado em 1940, os responsáveis pela ferrovia fizeram questão de revestir ambos com concreto armado.



Hoje, os túneis estão desativados. Com o passar dos séculos, a primeira ferrovia do estado, que ligava Salvador à antiga vila de Alagoinhas — hoje um grande município com mais de 150 mil habitantes —, foi perdendo espaço, com o intenso lobby de montadoras de veículos, que fizeram o Estado brasileiro voltar sua atenção ao transporte rodoviário, em detrimento do ferroviário.

Esse abandono do Estado brasileiro fez com que a ferrovia, funcionando apenas no seu trecho do Subúrbio de Salvador, fosse oficialmente desativada em fevereiro de 2021, com a promessa do governo da Bahia de instalar um VLT no lugar.

O contrato assinado na época, porém, foi rescindido, após o descumprimento contratual da Skyrail Bahia, consórcio chinês que prometia levantar um monotrilho em substituição. A partir desse momento, o governador Jerônimo Rodrigues passou a tratar um novo projeto de VLT para Salvador como uma das maiores prioridades de sua gestão.

Túneis de Periperi já em 1992, mais de meio-século após a duplicação da ferrovia | Foto: Alexandre Santurian

Com o anúncio da licitação e a divulgação do Edital, o portal A TARDE tem destrinchado as ideias do governo estadual para o novo modal: 35 paradas em três trechos, entrega em 2028, urbanização de orla no Subúrbio, arquitetura focada na cultura afro-baiana, novo sistema de cobrança de tarifa, revitalização de ponte e, agora, a ampliação de túneis históricos.



Os vencedores da licitação só serão conhecidos a partir de março de 2024, quando será divulgado o projeto definitivo do novo VLT de Salvador, em substituição ao que foi uma das mais importantes e simbólicas ferrovias do Brasil.