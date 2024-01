VLT: Ponte de São João no subúrbio passará por revitalização | A TARDE

A Ponte de São João no subúrbio de Salvador será um dos afetados com as mudanças da construção do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). A revitalização foi divulgada, através de um edital de licitação do modal, nesta quarta-feira, 27.



A estrutura ligará as paradas de União e São João. Ao todo, apresenta uma estrutura de 472,22 metros sobre o mar, com dimensões que consistem em 9,52 metros de largura e 2,90 metros de altura.

O documento detalhou que para a passagem do VLT, será necessário o reforço na estrutura da Ponte, que consiste na revitalização das estruturas de concreto e estruturas metálicas, para sanar as patologias atualmente existentes e a adequação da superestrutura viária. Para isso, será necessário substituir os dormentes atuais pelo sistema LVT e realizar reforço na treliça metálica.

O Edital, lançado nesta semana, após anúncio do governador Jerônimo Rodrigues (PT), também prevê a urbanização de praias do Subúrbio Ferroviário, uma arquitetura em estações inspirada na cultura negra, construção de viadutos, entre outros detalhes envolvendo a instalação do modal.

Todo o projeto do VLT de Salvador terá um custo superior a R$ 3,6 bilhões, e já havia sido antecipado por A TARDE em agosto, com poucas alterações realizadas pela gestão estadual nos últimos meses. O novo modal fará o trajeto entre os trechos Ilha de São João - Calçada, Paripe - Águas Claras e Águas Claras - Piatã, como adiantado pelo Portal A TARDE.