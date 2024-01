Projeto do VLT de Salvador prevê viaduto em Paripe; saiba mais | A TARDE

O Edital de licitação do Veículo leve Sobre Trilhos (VLT) de Salvador, divulgado na quarta-feira, 27, pelo governo Jerônimo Rodrigues (PT), prevê a construção de um viaduto em Paripe. O pavimento será elevado sobre a Rua Doutor Antônio Dotto, ligando a Parada Olindina à Paripe.

O documento detalha que a obra terá 9,80m de largura por 68,90m de comprimento e possuirá duas rampas em terra armada, com 160m e 150m de extensão respectivamente, e 9,80m de largura. A estrutura constará de três vãos de concreto pré-moldado, sendo dois vãos com 19,45m nas extremidades e um vão central com 30,00m, apoiado sobre pilares.



Ontem, o governo da Bahia publicou a licitação para a construção do modal de Salvador e Região Metropolitana. A informação, que já tinha sido anunciada na terça-feira, 26, por Jerônimo, foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE).

O veículo fará o trajeto entre os trechos Ilha de São João - Calçada, Paripe - Águas Claras e Águas Claras - Piatã, como adiantado pelo Portal A TARDE.

O projeto, que terá um custo superior a R$ 3,6 bilhões, já havia sido antecipado pelo A TARDE em agosto, com poucas alterações realizadas pela gestão estadual nos últimos meses.