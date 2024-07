Taxistas ganham incentivo para aquisição de carros elétricos na Bahia

- Foto: Agência Brasil

A Diretoria da Desenbahia – Agência de Fomento do Estado da Bahia – assinou o primeiro contrato de financiamento para a aquisição de um veículo elétrico no âmbito do Programa de Renovação da Frota de Táxis – Protáxi. Com as recentes modificações no programa, é possível financiar carros elétricos novos.

Antônio Carlos Neves, 64 anos, que foi taxista auxiliar durante 30 anos, assinou um contrato de financiamento que permitirá a aquisição de seu primeiro veículo próprio, 100% elétrico, modelo BYD Dolphin.

Para iniciar o pedido de financiamento, o taxista deve encaminhar a proposta através da entidade de classe à qual está filiado. Segundo o diretor de Desenvolvimento e Negócios da Desenbahia, Agenor Martinelli, as alterações no programa demonstram a preocupação da Agência de Fomento com a categoria, com a qualidade do serviço oferecido à população local, aos turistas e o cuidado com o meio ambiente.

Para obter mais informações sobre o programa, o taxista deve entrar em contato com a Central de Relacionamento com Clientes da Desenbahia, através dos números 71 3103-1001 ou 0800 285 1626.