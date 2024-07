Saiba onde assistir cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris

Evento vai ser às margens do rio Sena - Foto: Ludovic Marin | AFP

As Olimpíadas de Paris 2024, que reúne atletas de diversas modalidades esportivas de todo o mundo, está prestes a começar. No dia 26 de julho vai acontecer a cerimônia de abertura, às 14h30, no horário de Brasília. O evento vai ser às margens do rio Sena.

As delegações irão desfilar em barcos em um trajeto de 6km, que vai ser transmitido pela televisão. O desfile seguirá o curso do rio, de leste a oeste, partindo da da ponte Austerlitz e contornará as duas ilhas no centro da cidade (a Île Saint Louis e a Île de la Cité) antes de passar por baixo de pontes e portões no Sena. A cerimônia vai ser exibida no Brasil nos canais oficiai, são eles: Onde assistir: TV Globo, Sportv, Globoplay e Cazé TV.

