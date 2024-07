17/07/2024 às 19:14 - há XX semanas | Autor: Da Redação BRASILEIRÃO Ba-Vi do returno tem data definida pela CBF, confira tabela detalhada Apenas o duelo entre Bahia e Botafogo, na 24ª rodada, terá transmissão em TV aberta

Clássico Ba-Vi do primeiro turno do Brasileirão, no Barradão - Foto: Tiago Caldas | EC Bahia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta quarta-feira, 17, a tabela detalhada do Campeonato Brasileiro da rodada 20 até a 25. Nesse período, além do clássico Ba-Vi, na 22ª rodada, o Bahia vai enfrentar Internacional, Fluminense, Grêmio, Botafogo e Red Bull Bragantino. Já o Vitória, encara Palmeiras, Cuiabá, Cruzeiro, São Paulo e Vasco. Nesse período, apenas um jogo será transmitido na TV aberta, o duelo entre Bahia e Botafogo, na Arena Fonte Nova, pela 24ª rodada. Confira os jogos detalhados: 20ª rodada

27/07 às 19h - Palmeiras x Vitória (Allianz Parque)

Transmissão: Sportv e Premiere 29/07 às 21h - Bahia x Internacional (Arena Fonte Nova)

Transmissão: Sportv e Premiere 21ª rodada

03/08 às 20h - Vitória x Cuiabá (Barradão)

Transmissão: Premiere 04/08 às 16h - Fluminense x Bahia (Maracanã)

Transmissão: Premiere 22ª rodada

11/08 às 16h - Bahia x Vitória (Arena Fonte Nova)

Transmissão: Premiere 23ª rodada

17/08 às 18h30 - Grêmio x Bahia (a definir)

Transmissão: Premiere 19/08 às 20h - Vitória x Cruzeiro (Barradão)

Transmissão: Sportv e Premiere 24ª rodada

25/08 às 16h - Bahia x Botafogo (Arena Fonte Nova)

Transmissão: Rede Globo e Premiere 25/08 às 18h30 - São Paulo x Vitória (Morumbis)

Transmissão: Premiere 25ª rodada

31/08 às 16h - Red Bull Bragantino x Bahia (Nabi Abi Chedid)

Transmissão: Premiere 01/09 às 18h30 - Vitória x Vasco (Barradão)

Transmissão: Premiere

