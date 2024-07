Após processo, Karoline Lima entrega filha para Éder Militão

- Foto: Reprodução | Instagram

A influenciadora Karoline Lima usou suas redes sociais nesta quarta-feira, 17, para desabafar após entregar a filha Cecília ao pai, Éder Militão, que acionou a justiça em busca da guarda unilateral da garota. Em meio ao andamento do processo, a pequena passará um tempo com o pai.

"Já vou adiantando para vocês que a Cecília está com o pai dela, provavelmente para passar o aniversário dela com ele e passar um tempo com ele, e é isso", desabafou Karoline.

Ela afirmou não ter medo, já que este foi um acordo, mesmo diante os processos na justiça.

"E não, eu não tenho medo de entregar a Cecília para passar um tempo com o pai dela, porque eu sempre cumpri o combinado e não vai ser agora que eu vou deixar de cumprir".

Entenda

Militão teria resolvido processar Karoline após ela impedir que a filha viajasse para encontrar o pai até que uma nova babá fosse contratada. A justiça acatou o pedido e determinou que ela liberasse a ida da filha para a Espanha, tendo ainda a opção de indicar alguém de sua confiança para acompanhar a criança.

Éder pediu ainda que Karoline fosse impedida de se mudar para o Rio de Janeiro, alegando que a mudança pode comprometer o convívio da filha com os avós paternos, que residem em São Paulo.

O jogador chegou a comprovar pagamento de empregada doméstica, aulas de natação e outras coisas, que, segundo ele, não estavam sendo usufruídas pela garota. Karoline, por sua vez, afirmou que Militão estaria prejudicando uma prestadora de serviço inocente e disse que as aulas corriam normalmente.