Militão é criticado após gastar R$ 210 mil em leilão: “E a pensão?"

- Foto: Divulgação/CBF Oficial

Envolto em polêmicas fora de campo, o zagueiro da Seleção Brasileira e do Real Madrid, Éder Militão, marcou presença no leilão beneficente do Instituto Vini Jr. na última quarta-feira, 17, no Rio de Janeiro.

Acompanhado da esposa Tainá Castro, o jogador arrematou um dos lotes, uma miniatura de peça única de Vinícius Jr., seu companheiro de clube, por R$ 210 mil.

>>> Após processo, Karoline Lima entrega filha para Éder Militão

>>> Advogada diz que Karoline não tem medo de perder guarda para Militão

O fato ganhou conhecimento público e Militão foi detonado nas redes sociais por estar gastando dinheiro logo após se envolver em uma briga com a ex-namorada, Karoline Lima, sobre o valor da pensão da filha Cecília.

“Na hora de pagar a pensão, chora”, escreveu uma internauta. “Pagar isso de pensão ele não paga, né”, disse outra.

Guarda da filha

A influenciadora Karoline Lima usou suas redes sociais ontem para desabafar após entregar a filha Cecília ao pai, Éder Militão, que acionou a justiça em busca da guarda unilateral da garota. Em meio ao andamento do processo, a pequena passará um tempo com o pai.

“Já vou adiantando para vocês que a Cecília está com o pai dela, provavelmente para passar o aniversário dela com ele e passar um tempo com ele, e é isso”, desabafou Karoline.

Ela afirmou não ter medo, já que este foi um acordo, mesmo diante dos processos na justiça. “E não, eu não tenho medo de entregar a Cecília para passar um tempo com o pai dela, porque eu sempre cumpri o combinado e não vai ser agora que eu vou deixar de cumprir”, disse.

Entenda

Militão teria resolvido processar Karoline após ela impedir que a filha viajasse para encontrar o pai até que uma nova babá fosse contratada. A justiça acatou o pedido e determinou que ela liberasse a ida da filha para a Espanha, tendo ainda a opção de indicar alguém de sua confiança para acompanhar a criança.

Éder pediu ainda que Karoline fosse impedida de se mudar para o Rio de Janeiro, alegando que a mudança pode comprometer o convívio da filha com os avós paternos, que residem em São Paulo.

O jogador chegou a comprovar pagamento de empregada doméstica, aulas de natação e outras coisas, que, segundo ele, não estavam sendo usufruídas pela garota. Karoline, por sua vez, afirmou que Militão estaria prejudicando uma prestadora de serviço inocente e disse que as aulas corriam normalmente.