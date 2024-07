Transalvador faz bloqueio na BR-324; confira rota alternativa

Previsão de término da operação é às 5h - Foto: Ilustrativa | Reprodução | Google Street View

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) vai fazer um bloqueio na BR-324, sentido Av. Mário Leal Ferreira (Bonocô), a partir das 22 horas desta quarta-feira, 17. A interdição ocorre para implantação de pilar do Viaduto do Cabula.

O bloqueio acontecerá na bifurcação da via, à esquerda, nas proximidades da estação de metrô de Pernambués. A previsão de término da operação é às 5h, madrugada do dia seguinte.



Para fazer o trajeto sentido Centro, os motoristas devem seguir pela via à esquerda, acessando a Av. ACM até a subida da Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), onde retornam no Viaduto dos Rodoviários para chegar à Rótula do Abacaxi, e acessar o Bonocô.

| Foto: Reprodução | Transalvador

