Requalificação no canteiro central da Av. Bonocô começa nesta quarta

Prefeitura de Salvador inicia nesta quarta-feira, 12, a requalificação do canteiro central da Avenida Mário Leal Ferreira - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A Prefeitura de Salvador inicia nesta quarta-feira, 12, às 11h, a requalificação do canteiro central da Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), uma das principais vias de tráfego da cidade. O prefeito Bruno Reis assinará a ordem de serviço para a obra no próprio canteiro, próximo ao posto Menor Preço (sentido BR-Centro).

Com um investimento de R$ 9,6 milhões, a intervenção abrangerá uma extensão de 3 km e incluirá melhorias no paisagismo e a instalação de novos equipamentos de esporte e lazer. As intervenções previstas incluem uma academia ao ar livre, parques infantis, espaço coberto para feiras e eventos, lanchonetes, quadras poliesportivas e de areia, anfiteatros e uma pista de skate.