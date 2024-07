Torcida do Botafogo enforca bonecos de dirigentes de Palmeiras e CBF

Bonecos pendurado na arquibancada do Engenhão, no Rio de Janeiro. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Botafogo e Palmeiras se enfrentam na noite desta quarta-feira, 17, às 21h30, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a reta final da competição em 2023, que terminou com o título do Verdão, as provocações seguem a todo vapor entre as torcidas, chegando até a ultrapassar alguns limites.

Desta vez, torcedores do Botafogo penduraram bonecos com os rostos do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, e da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, em uma parte do telhado do Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Leia mais: John Textor alerta para domínio do Bahia: “Vai ganhar 20 campeonatos"

Leia mais: Botafogo contrata filho do ex-goleiro Bruno para o time sub-14

Em nota, o Botafogo repudiou a ação dos torcedores. "O Botafogo repudia veementemente as ameaças e atos criminosos manifestados contra a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Tão logo tomou conhecimento, a diretoria solicitou ao policiamento que agisse imediatamente".

Leila Pereira também se pronunciou e cobrou atitude das autoridades para que a segurança do espetáculo seja assegurada.

“Lamento este ato criminoso, bem como qualquer tipo de hostilidade no ambiente do futebol. A rivalidade deve sempre se restringir ao campo de jogo. Entendo que o esporte precisa de dirigentes responsáveis, que não fomentem a violência. Espero que as autoridades policiais tomem todas as providências necessárias para garantir a segurança dos nossos profissionais e dos nossos torcedores que estarão no Estádio Nilton Santos. Futebol é entretenimento, não violência”, declarou.