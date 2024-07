Botafogo contrata filho do ex-goleiro Bruno para o time sub-14

- Foto: Henrique Lima / BFR

O Botafogo contratou o goleiro Bruninho Samudio como reforço para o time Sub-14. O atleta é filho do ex-goleiro Bruno com a modelo Eliza Samudio, assassinada por ele em 2010.

O adolescentede 14 anos tem 1,88m e é tratado como um atleta de grande potencial. Ele estava no Athlético-PR, mas foi dispensado após atos de indisciplina.



O novo gerente da categoria de base do Botafogo, Léo Coelho, exerceu a mesma função no Athlético-PR e conhecia Bruninho. Com a dispensa dele do time paranaense, o Fogão não perdeu tempo e garantiu o goleiro para o time Sub-14.