John Textor alerta para domínio do Bahia: “vai ganhar 20 campeonatos"

John Textor, dono da SAF do Botafogo - Foto: Roque de Sá / Agência Senado

Em meio aos escândalos com manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro, o empresário John Textor, dono da SAF do Botafogo, defendeu o teto salarial no campeonato durante entrevista ao "Abre Aspas". Em meio a fala, o norte-americano citou o Bahia, que faz parte do Grupo City, demonstrando preocupação com o futuro.

Defendendo a tese, o empresário citou o sistema feito na Europa, do Fair Play financeiro, quando um clube não pode gastar mais do que recebe ao longo das temporadas. Em continuidade, o norte-americano alertou Palmeiras, Flamengo e Corinthians sobre a possibilidade de domínio do Bahia.

"Se não fizermos alguma coisa sobre o Fair Play financeiro aqui, deveria ser um teto salarial, porque não tem os problemas que a Europa tem com teto salarial. Seria um limite contido internamente. Você não poderia gastar mais do que essa quantidade de dinheiro e garantiria que o fluxo ajudasse os jogadores ao longo de todos os níveis. É possível fazer isso de forma bem saudável. Se você fizer isso ou nada, e esse é meu aviso para Corinthians, Palmeiras, Flamengo... Se não fizermos algo, vamos acordar daqui a 70 anos, sob a atual estrutura administrativa, com as pessoas que estão aqui hoje, o Bahia vai ganhar o Campeonato Brasileiro em 17 de cada 20 anos", projetou Textor.

Ainda temendo o futuro promissor do tricolor baiano, o norte-americano exaltou o Manchester City e as pessoas que trabalham lá, mas destacou de onde o dinheiro vem. Em fala, Textor declarou que "o Bahia vai comer nosso almoço", citando a possível superioridade futura do Esquadrão.

"Eu amo as pessoas no Manchester City, as pessoas que trabalham lá são incríveis. Mas o fato é que o Brasil trouxe dinheiro do petróleo para casa. Se não fizermos algo agora sobre um teto salarial, o Bahia vai comer nosso almoço. Aquela cidade maravilhosa [Salvador], ótimo hotel, ótima comida, perfeita. Eles vão ganhar todos os campeonatos por 20 anos consecutivos", disse o dono do Botafogo.

John Textor com a camisa do Botafogo | Foto: Vitor Silva/Botafogo

Além do tema citado acima, Textor também comentou sobre os escândalos envolvendo manipulações de resultados que beneficiaram o Palmeiras na conquista do Campeonato Brasileiro da Série A. O empresário denunciou alguns clubes e jogadores envolvidos ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).



Até o momento, nenhuma acusação foi comprovada, gerando dúvidas às falas do norte-americano. Assim, o mesmo foi questionado se o tema foi abordado corretamente e se valeu a pena.

"Há muita conversa nos programas esportivos sobre eu causar problemas para o país. Ninguém deve ter vergonha disso, porque acontece em todo lugar. Honestamente, não acho que eu tenha cometido muitos erros (...) Eu poderia ter apresentado o argumento de forma diferente, sem ser tão específico. O que está acontecendo agora é uma piada. Pela primeira vez o denunciante está sendo acusado", disse o empresário ao programa "Abre Aspas".

Ainda sobre o assunto, John Textor garantiu que Leila, Presidente do Palmeiras, e Ednaldo, Presidente da CBF, afirmaram ao mesmo que existe corrupção no futebol brasileiro.

"Como eu sei que existe corrupção no futebol? Porque Leila e Ednaldo me disseram. Os dois anunciaram uma força-tarefa contra manipulação em Wembley [em março, na véspera de um amistoso da seleção]. Por que eles precisam de uma força-tarefa se não há manipulação no Brasil? Por que o gringo é o cara marcado por trazer problemas ao Brasil quando é um problema global, já foi admitido aqui e a CBF se encontra com representantes de outros clubes, mas não comigo?" declarou o representante do Botafogo.