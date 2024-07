Joia uruguaia contratada pelo Bahia já foi campeã mundial; saiba mais

Jogador já rumou em direção ao Brasil, na noite desta quarta-feira - Foto: Divulgação

O atacante uruguaio Luciano Rodriguez, de apenas 21 anos, foi contratado como um dos principais reforços do Bahia para a temporada 2024. O jogador já rumou em direção ao Brasil, na noite desta quarta-feira, 16, onde deve fazer exames e assinar contrato com o Tricolor de Aço em São Paulo.

Destaque do Uruguai nos torneios de base, 'Lucho' — como é carinhosamente apelidado — foi revelado pelo Progresso-URU, mas foi ganhar notoriedade pelo Liverpool-URU, onde venceu a liga nacional em 2023. Para contar com o atleta, o Bahia desembolsou a quantia de R$ 65 milhões, maior compra de um clube nordestino da história.

Ainda em 2023, inclusive, Rodriguez fez possivelmente o melhor ano de sua carreira até o momento. Além do título do campeonato uruguaio, ele ainda foi um dos principais destaques de sua seleção no Sul-Americano sub-20, com cinco gols e duas assistências em nove jogos, e ainda venceu a Copa do Mundo da mesma categoria.

Leia mais

Conheça a joia uruguaia que despertou interesse do Bahia

No respectivo torneio mundial, Lucho disputou um total de cinco partidas e balançou as redes uma vez. Na temporada, pelo Liverpool-URU, a joia uruguaia fez 34 jogos e marcou nove gols. Em 2024, ele já participou de 23 partidas e marcou oito vezes.

As boas atuações fizeram com que Luciano Rodriguez fosse desejado por diversos clubes no continente. Entre os principais, estavam o Palmeiras e o River Plate-URU, mas o projeto apresentado pelo Grupo City interessou mais ao jogador. Ele firmou contrato com o Bahia com duração de cinco anos de extensão.