Conheça a joia uruguaia que despertou interesse do Bahia

Lucho Rodriguez, atacante do Liverpool-URU - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O jovem atacante uruguaio Luciano Rodriguez, de 20 anos, é o novo alvo do Bahia para este resto desta temporada. Lucho, como é conhecido, é uma das promessas do futebol uruguaio e se destacou pelas suas atuações nas seleções de base. No total, foram 11 gols em 18 jogos.

Na equipe principal, comandada pelo técnico Marcelo Bielsa, Luciano foi convocado para os amistosos contra México e Costa do Marfim. Ele marcou 8 gols em 23 jogos, nesta temporada, pelo Liverpool, do Uruguai.

O Tricolor de Aço está buscando repor a saída de Óscar Estupiñán, que retornou ao Hull City, da Inglaterra, onde possui contrato em definitivo. Lucho é agenciado por Paulo Pitombeira, empresário responsável por apresentar o City Football Group ao Bahia.