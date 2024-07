De última hora! Bahia entra na disputa por joia do futebol uruguaio

Dois dias após a abertura da janela de transferências, o Bahia teve seu nome ligado a uma das maiores promessas do futebol uruguaio: Luciano Rodriguez, atacante do Liverpool-URU. Ao menos, é que informa Fabrizio Romano, jornalista especialista no mercado de transferências.

🔵🇺🇾 City Football Group keep working on possible solutions for Uruguayan talent Luciano Rodriguez.



After deal off with Girona, they’re also considering to re-activate talks with possible destination Bahia.



Many clubs keep tracking Luciano as option for this summer. pic.twitter.com/B8hqr0pkjL