Sem Everaldo e com Estupiñan de saída, confira as opções de Ceni

Rogério Ceni, treinador do Bahia - Foto: Rafael Roddrigues | Esporte Clube Bahia

Para a partida contra o Cuiabá, neste sábado, 13, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, o técnico Rogério Ceni vai ter uma dor de cabeça para resolver. Isso porque com Everaldo suspenso, e Estupiñan retornando ao Hull City, da Inglaterra, o comandante tricolor terá que fazer mudanças no time titular.

Na última quarta-feira, 10, o artilheiro do Bahia na competição recebeu o terceiro cartão amarelo, e ficou impossibilitado de enfrentar o Dourado, portanto, Ceni terá de decidir, dentre as opções no elenco, quem fará parte do onze inicial.

| Foto: Rafael Roddrigues | Esporte Clube Bahia

Segundo o próprio treinador, com a saída de Estupiñan, o substituto natural de Everaldo seria Rafael Ratão, conforme revelado na coletiva concedida após o triunfo por 3 a 1, sobre o Athletico-PR.



''É natural que o Ratão tenha mais oportunidades com a saída do Estupiñan. Em tese ele é o substituto agora. Ele vai entrar no próximo jogo com certeza, cabe a ele se preparar bem. O Ratão provavelmente estará iniciando ou entrando no próximo jogo”, afirmou Ceni.

No entanto, ainda de acordo com o treinador, que não garantiu a titularidade de Ratão, a disputa pela vaga não é tão simples assim. Colocado no banco pelo comandante tricolor no duelo da quarta-feira, 10, visando descansar o elenco, Thaciano, artilheiro do Esquadrão no ano, deverá retornar ao time titular.

Leia mais:

Agora sim! Iago Borduchi é regularizado e pode estrear pelo Bahia

Entretanto, outra incógnita entra em jogo nesta situação. Isso porque o camisa 16 cedeu sua vaga no onze inicial para Biel, que foi escolhido para compor a equipe, marcando um gol e dando uma assistência na partida contra o Furacão. Além dos atletas citados, Ceni ainda conta com Ademir, que ao que tudo indica, corre por fora nesta disputa.

Diante deste cenário, Rogério Ceni ainda possui um dia para definir quem será o substituto de Everaldo no duelo contra o Cuiabá, neste sábado, 13, às 16h, na Arena Fonte Nova.