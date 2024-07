Agora sim! Iago Borduchi é regularizado e pode estrear pelo Bahia

Iago durante sua apresentação no Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O técnico Rogério Ceni ganha uma opção para o compromisso diante do Cuiabá, marcado para este sábado, 13, às 16h, na Arena Fonte Nova, válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Iago Borduchi está regularizado e pode estrear pelo Tricolor.

O nome do defensor foi publicado na tarde desta quinta-feira, 11, no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, o registro nacional de jogadores. Com isso, Iago deverá iniciar a partida contra o Dourado no banco de reservas. Como vinha treinando com o restante do elenco, ele está fisicamente sem problemas.

Iago Amaral Borduchi tem 26 anos e foi formado nas divisões de base do Internacional, quando se tornou profissional em 2017. Desde 2019 no Augsburg, ele atuou em 97 jogos e marcou cinco gols. Nesta temporada, ele disputou 10 jogos com um gol e uma assistência distribuída.

Iago irá disputar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Com a saída de Ryan, o Bahia tem como opção na lateral-esquerda Luciano Juba.