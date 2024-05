"Estarei pronto para defender as cores do Bahia", diz novo reforço | A TARDE

O Bahia já tem um novo reforço para a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de 2024. Trata-se do lateral esquerdo Iago Borduchi, que estava no Augsburg, da Bundesliga. No último fim de semana, o jogador realizou a sua última partida com o time alemão, onde atuou 101 vezes e foi homenageado.

Em entrevista ao site Ogol, o atleta exaltou a sua conquista pelo alto número de jogos e exaltou a competição. Além disso, Iago revelou que tem muito orgulho da marca e terá orgulho de contá-la aos filhos.

"É uma marca que vou ter orgulho de contar para os meus filhos. Particularmente eu não me apego muito aos números, deixo tudo fluir naturalmente, mas fico feliz com a marca em uma liga tão grande como essa", disse o jogador.

Desde a sua chegada, em 2019, Iago colaborou com cinco gols e 13 assistências. Sua melhor campanha foi na temporada 21-22, quando balançou as redes duas vezes e assistiu os companheiros em sete oportunidades.

Na expectativa para assinar com o Bahia, o jogador espera a janela de transferência, que abre no dia 10 de junho. O lateral definiu como uma "grande honra" retornar ao futebol brasileiro. Além disso, afirmou que em breve estará pronto para defender o Esquadrão, que segue na 2ª colocação do campeonato nacional.

"Encerro esse meu ciclo no Augsburg feliz, realizei o sonho de jogar na Europa e agora parto para um novo desafio na minha carreira. Nesse momento, preciso descansar um pouco, mas logo estarei pronto para defender as cores do Bahia. Será uma grande honra e um prazer imenso também retornar ao meu país. Volto a disputar o Brasileirão mais experiente e espero agregar muito para o clube", projetou Iago.

