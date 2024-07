Hebert denuncia organizada do CAP: "Queriam encurralar a gente"

Hebert Conceição assistiu Athletico e Bahia na Ligga Arena, em Curitiba - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Nem tudo acabou em festa para a torcida do Bahia no triunfo diante do Athletico-PR. Após a partida, torcedores tricolores que estavam na Ligga Arena foram encurralados por parte de membros de uma organizada do clube de Curitiba. A denuncia foi feita pelo pugilista soteropolitano Hebert Conceição nas redes sociais.

De acordo com o medalhista olímpico, que estava ao lado de um amigo e outros torcedores do Bahia que moram na capital paranaense, componentes da organizada tentaram intimidar as pessoas em uma suposta tentativa de agressão.

Os membros da organizada roubaram um boné de um dos torcedores do Bahia, alegando que fazia alusão à torcida organizada rival. Após dialogarem, a situação se normalizou e todos foram embora em carros por aplicativo.

"Chegou uma organizada do Athletico querendo procurar problema com pedra, querendo encurralar a gente, só eu, Ciro [amigo de Hebert] e uns meninos que a gente conheceu lá. Tinha do lado um grupo com muita mulher, tinha tipo umas oito mulheres, três homens entre eles lá. O pessoal querendo agredir as meninas, tomar as coisas. A gente tentou apaziguar, falar: calma rapaz, pra que isso? Infelizmente não tinha como deixar chegar as vias de fato, porque tinha muita mulher no meio e ia ser uma confusão. Ia ser muito feia a coisa", disse Hebert em um dos stories publicados no Instagram.

"Tivemos que ter muita sabedoria para poder lidar com a situação ali e não começar uma confusão generalizada. Mas, graças a Deus, no final tudo se apazigou. Os carros foram chegando para gente ser evacuado do local e conseguimos sair em segurança", completou.

Hebert revelou que sentiu vontade de revidar a intimidação dos valentões, todavia se manteve equilibrado e preferiu conduzir tudo com tranquilidade.

"Minha vontade era de partir para cima e brigar, tinha muita mulher e eu tenho que dar exemplo. Tenho muito a perder e aqueles caras não tem nada a perder. Preferi acalmar a galera e não deixar partir para a agressão. A gente ia se degladiar e eu ia me defender. Graças a Deus cheguei bem", finalizou.

