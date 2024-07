Atacante gringo exalta festa da torcida do Vitória no Barradão

Torcida do Vitória faz a festa no Barradão - Foto: Vini Olivier | EC Vitória

Famoso por ter jogado na Premier League em várias temporadas, o atacante Yannick Bolasie desembarcou no Brasil no início deste ano e virou uma febre nas redes sociais por conta de sua simpatia. Neste domingo, 7, o congolês enfrentou o Vitória no Barradão, contribuiu com uma assistência para o Criciúma, mas saiu derrotado.

Apesar do resultado negativo de sua equipe, Bolasie exaltou a torcida do Vitória em sua conta oficial no “X”. Questionado por um perfil rubro-negro se não ia aparecer nas redes após a derrota, o atacante do Criciúma respondeu de maneira bem humorada.

“Hoje não há baile, mas não vou me esconder. Ganhar, perder ou empatar estou sempre aqui, minha energia é minha energia. Eu poderia falar uma coisa para você meu amigo guerreiro da internet, mas o respeito que tenho pela torcida que vi hoje é demais, parabéns pela vitória, nos vemos novamente em breve. Grande cidade, ótimas pessoas”, escreveu o congolês.

Após vencer o Criciúma e se afastar da zona de rebaixamento, o Vitória volta a campo na quinta-feira, 11, novamente no Barradão. O adversário será o Botafogo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h30.