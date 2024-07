Carpini reconhece partida abaixo, mas destaca: "Soubemos sofrer"

Thiago Carpini na beira do gramado - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Na noite deste domingo, 7, o torcedor rubro-negrou voltou a ter motivos para comemorar. Apesar de não ter apresentado o melhor futebol, o Vitória venceu o Criciúma por 2 a 1, no Barradão, e abriu três pontos de vantagem para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Após o apito final, o treinador Thiago Carpini reconheceu que a equipe teve noite pouco inspirada, mas celebrou o resultado conquistado.

“Não fizemos nossa melhor apresentação, mas pontuamos. Rodada boa é a rodada que a gente pontua. Independente do que aconteceu lá (partida contra o Corinthians), nós fizemos o que precisava ser feito hoje. A gente não fez nossa melhor partida, mas soubemos sofrer e fizemos o que precisava ser feito. A Série A é isso. A competição é isso", afirmou o técnico.

Carpini salientou que hoje, enxerga um time mais maduro, cascudo e competitivo, que está entendendo a competição, mesmo com algumas limitações. Ainda durante a coletiva, o técnico pontuou a evolução apresentada pelo time: "Da partida contra o Cuiabá para cá, nós conseguimos enxergar uma certa constância. Existe uma evolução. Melhoramos em vários aspectos".

No decorrer do jogo, o comandante promoveu algumas alterações, dentre elas, as entradas de Bruno Uvini e Everaldo, que inicialmente foram relacionados apenas para compor o banco de reservas: "Fui um pouco irresponsável hoje na volta do Bruno e do Everaldo".

Eles vieram apenas para compor o banco, mas eu quis arriscar, e assumo a responsabilidade do risco, para tentar um fato novo. O Everaldo é um cara que a gente precisa dar minutagem, porque nós contamos com ele como se fosse um novo reforço nessa janela, garantiu Carpini.