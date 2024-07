"Reconquistar a confiança da torcida", pontua Alerrandro

Alerrandro marcou o gol que abriu caminho para a vitória do Leão da Barra - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Em partida agitada no primeiro tempo, e morna na segunda etapa, o Esporte Clube Vitória venceu o Criciúma por 2 a 1 neste domingo, 7, no Barradão. O triunfo foi essencial para a equipe comandada por Thiago Carpini, que busca se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, e vinha de duas derrotas consecutivas.

Um dos destaques da partida foi Alerrandro, autor do primeiro gol do Leão. Em entrevista após o jogo, o atacante celebrou o resultado e destacou a importância de voltar a vencer em casa:

“A gente vem construindo uma identidade com o Thiago (Carpini) e nós temos mostrado isso nos últimos jogos. Contra o Corinthians nós tomamos um gol no finalzinho, um pecado pela partida que a gente fez, mas hoje foi muito importante nós voltarmos a ganhar no Barradão, e reconquistar a confiança da torcida para o restante do campeonato”, afirmou o camisa 9.