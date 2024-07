Bahia vacila, perde para o Palmeiras e sai do G-4

Bahia não conseguiu resistir ao Palmeiras jogando fora de casa. - Foto: Divulgação | Bahia

Não foi dessa vez que o Tricolor voltou a vencer um jogo fora de seus domínios. Mesmo em um jogo equilibrado, as chances desperdiçadas pelo time de Rogério Ceni e as falhas defensivas resultaram na derrota para o Palmeiras, 2 a 0, gols de Estevão e Rony, no Allianz Parque.

Com o resultado, o Bahia caiu para o quinto lugar com 27 pontos e o Palmeiras segue na cola do Flamengo, com 30 pontos dos paulistas contra 31 dos cariocas.

Primeiro tempo:

O Palmeiras começou a partida fazendo uma marcação alte e dificultando a saída de bola do time Tricolor. Ao longo da etapa inicial o Bahia conseguiu equilibrar o jogo e teve a principal chance de mexer no marcador.

Aos 34 minutos, Thaciano achou um belo passe para o meia Jean Lucas. O jogador do Tricolor, livre, dominou e, na marca do pênalti, desperdiçou uma chance clara.

Porém, o lance mais claro do time paulista resultou em gol. Jean Lucas perdeu a bola no setor ofensivo, na frente da área defensiva do Palmeiras e o jovem Estevão carregou a jogada até a defesa do Esquadrão e colocou a bola para o fundo da rede ao término do primeiro tempo, deixando o Alviverde na frente do marcador.

Segundo Tempo:

Na etapa final, o Palmeiras começou melhor e teve algumas oportunidades, porém sem levar perigo ao goleiro Marcos Felipe. A resposta do Esquadrão levou perigo ao goleiro Weverton, novamente, Jean Lucas teve a chance de igualar o marcador, mas parou no erro de finalização.

Se o time Tricolor teve a oportunidade e não aproveitou, o mesmo não pode se dizer do Palmeiras. Estevão carregou a bola pelo lado direito e cruzou na medida para Rony colocar no fundo da rede e garantir o segundo gol do time palmeirense.

Apesar do resultado negativo, o Bahia teve oportunidades com Estupiñán, Biel e Ademir tiveram a chance de diminuir a vantagem dos paulistas, porém, não conseguiram ser eficientes.

Na próxima rodada, o Bahia vai até a Arena da Baixada, na quarta-feira, 10, às 19h. Já o Palmeiras volta à campo na quinta-feira, 11, contra o Atlético-GO, em São Paulo.