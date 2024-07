Vitória vence o Criciúma e abre três pontos para zona da degola

Alerrando marcou o primeiro gol do Vitória no jogo - Foto: Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE)

Precisando voltar a vencer após duas derrotas consecutivas, o Esporte Clube Vitória recebeu o Criciúma no Barradão e não decepcionou. Após um bom início, o Leão da Barra abriu o placar logo no primeiro tempo, e ampliou na sequência, abrindo dois gols de vantagem. O Tigre chegou a diminuir, também na etapa inicial, mas não foi o suficiente para reagir e buscar o empate.

Com pouca inspiração de ambos os lados no segundo tempo, a partida terminou 2 a 1 para a equipe comandada por Thiago Carpini, que chegou a 15 pontos, três a frente do Corinthians, primeiro time na zona de rebaixamento.



Primeiro tempo

Apesar de ambas equipes estarem na parte de baixo da tabela, o duelo entre Vitória e Criciúma começou agitado, com boas oportunidades tanto para o Leão, quanto para o Tigre, mas a melhor chance veio dos mandantes. Por volta dos 14 minutos da etapa inicial, a equipe comandada por Thiago Carpini acertou uma bola na trave, deixando o grito de gol engasgado na garganta dos torcedores presentes.

Após muita pressão, o Leão da Barra teve um pênalti marcado a seu favor. Maia derrubou Willian Oliveira dentro da área e o juizão não deixou passar. Na cobrança, Alerrandro abriu o placar para o rubro-negro baiano, marcando seu terceiro gol, em dois jogos, tudo isso, aos 30 minutos do primeiro tempo. E não parou por ai. Seis minutos depois da abertura do placar, a equipe comandada por Thiago Carpini aproveitou o bom momento e ampliou, desta vez com Lucas Esteves, que tocou a bola na saída do goleiro Gustavo.

Mesmo com dois gols atrás no placar, a equipe carvoeira não se intimidou e diminuiu ainda no primeiro tempo. Após belo cruzamento de Bolasie, Matheusinho completou de cabeça e marcou o primeiro gol da equipe catarinense no jogo.

Segundo tempo

Diferente de como terminou o primeiro tempo, a etapa final da partida começou pouco agitada. A primeira grande oportunidade surgiu apenas ao 16 minutos do segundo tempo, para o lado catarinense, após Arthur Caíke acertar a trave defendida por Lucas Arcanjo.

Próximo jogo

O próximo compromisso do Leão já é nesta quinta-feira, 11, contra o Botafogo, às 21h30, mais uma vez diante de seu torcedor, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão.