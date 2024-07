Juazeirense vence Jacuipense por 2 a 1 e sobe na tabela da Série D

Equipes se enfrentaram neste domingo, 7, no Estádio Adauto Moraes - Foto: Divulgação / Jacuipense

Neste domingo, 7, a Juazeirense enfrentou a Jacuipense no Estádio Adauto Moraes e saiu vitoriosa por 2 a 1. A partida foi decisiva para as posições no Grupo A4 da Série D do Campeonato Brasileiro.

Com este resultado, o Cancão de Fogo subiu para a 3ª posição, somando 18 pontos na competição. A Jacupa, por sua vez, agora está na 5ª colocação, com um ponto a menos que o rival baiano.